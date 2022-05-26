В России предложили бороться с врагами «русского мира» за рубежом Сенаторы предложили привлекать к ответственности людей, находящихся в других странах

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации во время обсуждения законопроекта, по которому россиян можно будет признавать иностранными агентами даже без иностранного финансирования, сенаторы обратили внимание, что российское правосудие не может дотянуться до людей, которые находятся за границей. Исправлять ситуацию предложили увеличением сроков давности по действующим статьям. Член Совфеда Андрей Климов подготовил список предполагаемых преступников, отметив, что перечень не окончательный.

Круглый стол прошёл 24 мая и остался почти не замеченным. Предполагалось, что сенаторы и приглашенные эксперты обсудят законопроект об иностранных агентах и законодательное противодействие иностранному вмешательству в дела РФ.

Мероприятие вел единоросс Андрей Климов. В начале он показал участникам круглого стола список людей, публикации которых в соцсетях он счел нарушающими законодательство. В этих постах затрагивалась тема военной операции на Украине, авторы высказывали свое отношение к ней, к российским властям и к стране в целом. Как пояснил Климов, эти люди находятся за границей, поэтому правоохранительные органы не могут привлечь их к ответственности.

Сенатор рассказал, что список этот неполный, а многие из его фигурантов общаются с «нежелательными персонажами» — людьми, стоящими за организациями, которые в России признаны нежелательными. Эти организации, по мнению Климова, и есть «источник зла».

Они (фигуранты списка Климова. — NEWS.ru), как правило, с этими лицами (теми, кто стоит за нежелательными организациями. — NEWS.ru) общаются. Нам надо сделать так, чтобы всё это было потом на законных основаниях оценено. В том числе их контакты, сотрудничество и прочее. Тогда они, совершив те или иные деяния, сто раз подумают, что они сделали и вообще ждёт ли их Родина-мать, — подчеркнул член СФ.

Андрей Климов Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия этих людей, считает сенатор, угрожают не отдельным людям или представителям власти, а всему «русскому миру».

Участники круглого стола сначала соглашались с необходимостью как можно скорее принять закон об иностранных агентах, а потом некоторые из них предлагали способы решения поставленной Климовым проблемы. Сенатор Владимир Полетаев («Единая Россия»), например, предложил увеличить сроки давности по статьям, которые предполагают преследование людей за границей.

Преступник не должен уйти от ответственности, до последних минут своей жизни они должны вздрагивать от любого шороха, — сказал он.

Юрист Алексей Автономов в свою очередь предложил подумать, как избавить сотрудников правоохранительных органов от негативной оценки начальством «висяков». Он объяснил, что силовики относятся к таким делам с опаской, поэтому на людей за рубежом дела и не заводятся.

Директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков предложил обратить внимание на опыт Китая, где оказывается давление на зарубежных лидеров общественного мнения, если их высказывание не понравилось властям КНР.

Комментируя прошедшее 24 мая обсуждение, сенатор Людмила Нарусова признала, что «охоту на ведьм» стоило бы прекратить. Она обратила внимание NEWS.ru на своё выступление на пленарном заседании Совфеда, которое состоялось на следующий день после круглого стола. На этом заседании выступил единоросс Павел Тараканов. Он рассказал присутствующим, что после начала военной операции ряд известных артистов, блогеров и деятелей культуры выступили против неё, «заявили о том, что им стыдно, и уехали из страны». Сенатор предложил поручить комиссии Климова запретить «псевдо-пацифистам» использовать государственные средства.

Климов ответил, что подобные вопросы как раз обсуждались в ходе круглого стола, и рекомендация Тараканова будет учтена. Нарусова же высказалась резко.

Хотела бы напомнить, что по основному закону нашей страны, Конституции России, каждый гражданин имеет право выражать своё мнение. За то, что это мнение не соответствует, скажем так, государственному, никаких санкций Конституция не предусматривает. Кроме того, приклеивать такие ярлыки как «предатель» человеку, который с чем-то не согласен, недопустимо, потому что предательство — уголовное преступление, и это решить может только суд, — сказала она.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко тоже высказалась, но осторожнее. Она призвала избежать «охоты на ведьм», потому что «это самое плохое, если такое начнётся». После этого и другие сенаторы стали высказываться мягче. Представитель Астраханской области Александр Башкин на следующий день после пленарного заседания заявил NEWS.ru, что для инициации новых поправок нужно проанализировать правоприменение закона об иноагентах, уже внесенного в парламент.

Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ

По его мнению, новые законы «будут обязательно», но пока говорить о них рано. Однако политик уверен, что запрос в обществе на такие документы есть.

Есть запрос на установление контроля над общественной деятельностью, на недопущение влияния коллективного Запада, который в качестве инструмента воздействия на внутреннюю и внешнюю политику России выбирает людей. Это самое недостойное, — сказал он.

В ходе круглого стола Башкин предлагал создать реестр преступлений, которые российские власти будут выявлять за рубежом. Например, демонтаж памятников советским солдатам или дискриминация россиян. Однако сенатор сразу же открестился от аналогий с Украиной.

Это не аналог украинского «Миротворца», потому что «Миротворец» незаконно приводит персональные данные граждан и обвинения. Это, кстати, тоже уголовное преступление [по российскому законодательству], — сказал он, предвещая вопросы.

Среди сенаторов, которых не было на круглом столе, есть те, кто поддерживает дальнейшую разработку законов для борьбы с иностранным влиянием. Среди них представительница Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, возникшие сегодня вызовы безопасности требуют от России внедрения новых решений.

У нас по Конституции каждый имеет право на свою точку зрения, но только в том случае, если эта точка зрения не вредит нашему государству, если его позиция не является позицией, которая растлевает умы наших людей, — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

Однако Ковитиди тоже предложила не спешить с разработкой новых норм. По ее мнению, нужно сначала «промониторить» правоприменительную практику нового закона об иноагентах и только после этого, если будет нужно, «обсуждать предлагаемые варианты».

Ни один из опрошенных NEWS.ru сенаторов не предложил дополнительных мер, которыми можно бороться с находящимися за рубежом людьми, которых власти сочтут преступниками. В то же время ни один из них не опроверг возможность появления таких мер.