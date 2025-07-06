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06 июля 2025 в 16:29

Путин посетил посвященную работе Народного фронта выставку

Владимир Путин посетил выставку «Все для Победы!»

Владимир Путин посещает выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом «Все для Победы!» Владимир Путин посещает выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом «Все для Победы!» Фото: Артем Геодакян/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин совершил пятый визит в московский Национальный центр «Россия», сообщает пресс-служба Кремля. В ходе мероприятия российский лидер ознакомился с экспозицией «Все для Победы!», демонстрирующей результаты трехлетней деятельности Народного фронта. Кроме того, президент принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии за оказание помощи военнослужащим СВО.

Очень рад быть с вами сегодня на форуме «Все для Победы!». Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России, — сказал президент.

Ранее на выставке «Все для Победы!» Владимир Путин сообщил о значительной финансовой поддержке специальной военной операции со стороны россиян. По данным президента, общая сумма добровольных пожертвований граждан превысила 54 млрд рублей.

В ходе форума российский лидер также отметил уникальные способности отечественных изобретателей, которые в кустарных условиях создают образцы военной техники. Путин подчеркнул, что некоторые такие разработки, произведенные буквально в гаражных мастерских, превосходят по своим характеристикам аналогичную продукцию стран НАТО.

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