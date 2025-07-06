Путин посетил посвященную работе Народного фронта выставку

Президент РФ Владимир Путин совершил пятый визит в московский Национальный центр «Россия», сообщает пресс-служба Кремля. В ходе мероприятия российский лидер ознакомился с экспозицией «Все для Победы!», демонстрирующей результаты трехлетней деятельности Народного фронта. Кроме того, президент принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии за оказание помощи военнослужащим СВО.

Очень рад быть с вами сегодня на форуме «Все для Победы!». Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России, — сказал президент.

Ранее на выставке «Все для Победы!» Владимир Путин сообщил о значительной финансовой поддержке специальной военной операции со стороны россиян. По данным президента, общая сумма добровольных пожертвований граждан превысила 54 млрд рублей.

В ходе форума российский лидер также отметил уникальные способности отечественных изобретателей, которые в кустарных условиях создают образцы военной техники. Путин подчеркнул, что некоторые такие разработки, произведенные буквально в гаражных мастерских, превосходят по своим характеристикам аналогичную продукцию стран НАТО.