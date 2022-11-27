Визит Лаврова в Минск перенесен МИД России перенес визит Лаврова в Минск из-за смерти Владимира Макея

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, назначенный на 27–28 ноября, будет перенесен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. О новых сроках будет объявлено позже.

В связи с безвременной кончиной 26 ноября этого года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27–28 ноября этого года, — говорится в сообщении.

26 ноября в Белоруссии скончался глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей. Ему было 65 лет. В 2000 году Макей стал помощником президента Белоруссии. На этой должности дипломат трудился на протяжении восьми лет. После этого Макей четыре года возглавлял администрацию главы государства. Летом 2012 года его назначили министром иностранных дел республики. Он также имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Представитель российского дипведомства Мария Захарова написала, что МИД России потрясен сообщениями о смерти Макея.

В планах Лаврова на 27–28 ноября также значилась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Захарова отмечала, что поездка министра иностранных дел РФ в столицу соседней республики пройдет в рамках совместного заседания коллегии иностранных дел России и Белоруссии.