Вице-премьер заявил о сигналах с Запада по восстановлению контактов с РФ

Ряд государств, включая недружественные России, демонстрируют стремление нормализовать отношения с Москвой, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в преддверии саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в конце октября. Он отметил, что некоторые страны проявляют особую осторожность в вопросах публичного освещения контактов с РФ, передает ТАСС.

Но [страны] тоже, чувствуя перемены, которые происходят, понимают, что тот уровень неопределенности, который был характерен для экономик, для отдельных рынков, должен быть снижен, — добавил вице-премьер.

Оверчук добавил, что российская сторона внимательно отслеживает подобные сигналы и готова к диалогу. По его словам, РФ последовательно доносит свою позицию до всех заинтересованных сторон, включая государства из списка недружественных.

Отдельно вице-премьер остановился на вопросах сельскохозяйственного экспорта, напомнив о рекордных показателях урожая в текущем году. Он указал на готовность России поставлять продовольствие на мировые рынки, подчеркнув репутацию надежного партнера в этой сфере.

Ранее Оверчук заявил, что Россия не питает иллюзий относительно возможной отмены антироссийских санкций в обозримом будущем. По его словам, страна продолжит развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами, несмотря на существующие ограничения.