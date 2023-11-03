«Важно для государства»: Путин заявил о поддержке строительства храмов в РФ Путин: процесс строительства храмов будет продолжен для всех конфессий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс строительства храмов для всех конфессий важен для государства, он будет продолжен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Российский лидер отметил, что именно там люди получают духовную поддержку.

Что касается мечетей, храмов, синагог, у нас в новейшее российское время построено столько подобных учреждений, столько никогда в советское время не строилось. <...> Процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий прежде всего потому, что это то, где люди получают духовную поддержку, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада организовать силами Украины еврейские погромы на территории России являются «невероятным свинством». Глава государства признался, что его удивляют действия заокеанских «деятелей».

До этого стало известно, что в Музее Победы в Москве 2–3 ноября проходит итоговый форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события». По традиции к участникам форума обращается Путин. Ему представили итоговую версию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества, которую доработают в рамках секционных дискуссий после пленарного заседания.