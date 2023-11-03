«Невероятное свинство»: Путин обвинил Запад в провокации погромов в России Путин назвал «свинством» попытки Запада устроить еврейские погромы в Дагестане

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Президент России Владимир Путин

Попытки Запада организовать силами Украины еврейские погромы на территории России являются «невероятным свинством», сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты. Глава государства признался, что его удивляют действия заокеанских «деятелей», передает корреспондент NEWS.ru. Так он прокомментировал антисемитские выступления и проникновение толпы в аэропорт в Дагестане.

Конечно, меня удивляет позиция заокеанских «деятелей»: они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство! — отметил Путин.

По словам президента, учиненные в Махачкале беспорядки нельзя назвать даже двойными стандартами. Произошедшие, сказал Путин, похоже на извращение сознания. Также глава государства добавил, что на события в Дагестане будет должная реакция, соответствующая законодательству страны.

Что касается этих событий в Махачкале, легко вбросить искру, очень легко, — констатировал президент.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в итоге массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы был нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, точную сумму выявят специальные экспертизы. В СК добавили, что установлены личности более 20 подозреваемых, которые активно участвовали в массовых беспорядках.