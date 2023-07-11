Вассерман прибыл на заседание Госдумы впервые после госпитализации Вассерман прибыл на заседание Госдумы спустя несколько дней после выписки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Анатолий Вассерман

Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат Анатолий Вассерман приехал на заседание Государственной думы впервые после госпитализации. Парламентария выписали из больницы несколькими днями ранее.

Политик уточнил, что полностью готов к работе, отмечает SHOT. По его словам, специалисты рассказали ему, как поддерживать свое здоровье, «как жить и что есть». Он также отметил, что долгое время не проходил обследование, поэтому удивился тому, что «продержался так долго без внимания врачей».

Не дождетесь. Но если серьезно, ну да, здоровье уже не то. Пришлось пройти обследование, определили, как мне теперь жить, что есть, что принимать, — рассказал Вассерман.

К выписке политик начал готовиться 7 июля. Он также уточнил, что еще посетит врачей несколько раз. Они должны будут провести ряд анализов. Вассерман связывал госпитализацию с сахарным диабетом. Telegram-канал SHOT сообщил, что у депутата диагностировали это заболевание во время обследования.

Ранее Вассерман уточнил, что госпитализация была не экстренной. Депутат прибыл в больницу на обследование самостоятельно.