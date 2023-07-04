Валуев рассказал, куда Петербург потратит деньги от курортного сбора Валуев заявил, что деньги от курортного сбора в Петербурге должны тратить только на улучшение инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Деньги от посуточного курортного сбора в размере 100 рублей с человека власти Петербурга потратят на улучшение соответствующей инфраструктуры, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. По его словам, расходы на иные цели не предусмотрены.

Только целевое назначение этих денег — улучшение туристической инфраструктуры, больше они никак не могут использоваться, — добавил Валуев.

Источник туристической отрасли также рассказал NEWS.ru, что отдыхающие воспримут введение посуточного курортного сбора негативно, хотя Санкт-Петербург за последний год показал хорошие результаты в восстановлении внутреннего турпотока. Собеседник не исключил, что стоимость проживания в официально зарегистрированных гостиницах повысится, что даст шанс заработать рынку мини-гостиниц, гостевых домов и посуточно аренды жилья.

У нас в России, зачастую, классифицированных объектов, например гостиниц, 30% предложения, а остальные 70% — частный сектор: гостевые дома, мини-отели, посуточная аренда, они и получат преференции, а не официальные игроки. Официальный рынок вынужден взимать сбор, а при проживании в мини-гостинице или квартире, их очень много в Петербурге — вы платите сбор. Здесь неравные условия для объектов размещения, — отметил источник.

В туристической отрасли также выразили надежду, что полученные от курортного сбора средства пойдут на обустройство городских пространств, скверов, туристических маршрутов и навигацию.

В условиях, когда именно Москва и Петербург вошли в лидеры по туристическим прибытиям, наравне с Краснодаром, Москва-то не вводит сбор, а Петербург вводит, это говорит об уверенности в стабильном турпотоке, — резюмировал представитель туриндустрии.

Ранее администрация Санкт-Петербурга сообщила, что в мегаполисе с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов. Размер сбора за сутки проживания в гостинице составит 100 рублей на человека.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. С этого момента вплоть до апреля 2024-го курортный сбор будет действовать по нулевой ставке.