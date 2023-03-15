В Минобороны сообщили об уничтожении около 600 украинских военных

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили около 600 солдат ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ДНР были вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских ЗРК С-300. Средствами ПВО перехвачено 15 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха», уничтожены семь украинских БПЛА. Конашенков добавил, что в Запорожье российские силы также сбили вертолет Ми-8.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, — указано в сообщении.

15 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский отметил, что российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении и предотвратили переброску резервов ВСУ. Кроме того, была уничтожена группа украинских диверсантов.

До этого Конашенков рассказал, что в ходе СВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.