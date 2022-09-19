В YouTube объяснили, почему удален ролик Слуцкого о давлении на педагогов В YouTube заявили, что ролик Слуцкого о давлении на украинских педагогов удален из-за нарушения правил

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Главы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что YouTube удалил с платформы ролик, где рассказывалось о давлении украинских властей на педагогов на освобожденных территориях и в Донбассе, в том числе о покушениях на них. Как сообщил политик на своем канале, видеохостинг объяснил удаление видео нарушением правил в отношении дискриминационных высказываний.

Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, — сообщается в заявлении.

Отмечается, что в удаленном ролике Слуцкий рассказывает об учителях на юго-востоке Украины, которые после принятия в 2014 году закона об ограничении использования русского языка продолжили преподавать на нем и «стали заложниками украинских властей».

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Киев постоянно шантажирует учителей в городе и рассылает им угрозы. Он добавил, что родителей запугивают тем, что им не следует отдавать детей в российские школы. По его словам, многие проукраинские учителя забывают о своем предназначении из-за действий Киева, а страдают из-за этого дети, которые остаются без образования.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. По ее словам, им грозит тюремный срок.

В пресс-службе Министерства просвещения РФ отметили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и бойцы ЛДНР.