В «Яблоке» назвали условие участия Явлинского в президентских выборах «Яблоко»: Явлинский пойдет на выборы, если россияне соберут 10 млн подписей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Явлинский (в центре)

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский может принять участие в президентских выборах 2024 года, сообщила пресс-служба партии. Однако для этого россияне должны по собственной инициативе собрать 10 млн подписей за его выдвижение.

Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял, что он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если инициативно будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также там добавили, что Явлинский категорически против СВО и за немедленное прекращение огня. Также Явлинский считает, что главное — это жизнь человека, свобода, реальная демократия и эффективная современная экономика.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил министру юстиции рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко» из-за возможного наличия признаков экстремистской деятельности в ее действиях. Также он попросил главу Минюста изучить позицию «Яблока» по воссоединению Крыма с Россией и по вхождению новых регионов в состав Федерации.