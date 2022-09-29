В Совфеде разъяснили права военнообязанных россиян при пересечении границы Клишас: не получившие повестку россияне имеют право уехать из страны

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Граждане России, которые стоят на воинском учете, но не получили повестку в военкомат, имеют возможность уехать из страны без ограничений, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его словам, в период мобилизации они могут нарушить соответствующий федеральный закон «О мобилизации», однако право выезда для них ограничиваться не будет.

Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но ещё не получивших повестку. Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ», — написал Клишас.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Он отметил, что эту норму регулирует Федеральный закон 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Позднее он рассказал, что с ним связался представитель Минобороны и уточнил, что данные правила действуют только в период всеобщей мобилизации. При частичной мобилизации граждане России могут спокойно пересекать границы с другими государствами.