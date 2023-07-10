В Совфеде раскрыли способ завершить бои на Украине за две недели Сенатор Джабаров: без западного оружия ВСУ не продержатся больше двух недель

Боевые действия на Украине можно завершить за две недели, если США и их союзники прекратят поставки вооружений Киеву, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии «Лента.ру». По его словам, ВСУ не смогут воевать без внешней военной поддержки. Джабаров подчеркнул, что президенту США Джо Байдену выгоден украинский кризис, с его помощью Вашингтон рассчитывает нанести ущерб России.

Для Байдена и для Америки главная цель — это нанесение максимального урона России, уничтожения как можно большего числа российских и украинских граждан, — отметил он.

Если поток оружия на Украину прекратится, ВСУ не смогут сопротивляться долго, считает Джабаров. Имеющийся на складах запас вооружений, по его мнению, истощится за несколько дней.

Если прекратят военные поставки Украине, она дольше двух недель после этого не продержится. Они используют все, что есть на складах, а потом ноль — на базах и в окопах больше ничего не будет, — констатировал Джабаров.

Ранее стало известно о решении Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, способные наносить ущерб по площади за счет сброса на высоте нескольких десятков мелких боезарядов. Как утверждала старший директор по Европе американского совбеза Аманда Слоут, в Киеве пообещали обеспечить «ответственное использование» таких снарядов.