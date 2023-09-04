В Совфеде призвали Армению не повторять путь Украины Сенатор Джабаров: НАТО создает новый очаг напряженности, приглашая Армению в Альянс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны, но это не улучшит ситуацию на Южном Кавказе и не окажет помощь Еревану в решении задач по безопасности, заявил NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, в данном случае НАТО преследует единственную цель: создать очаг напряженности у российских границ. Сенатор призвал Армению не повторять путь и ошибок Украины.

НАТО является агрессивной и абсолютно дестабилизирующей структурой, которая занимается откровенными русофобскими делами. Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны, но я не думаю, что это улучшит ситуацию на Южном Кавказе и окажет помощь Армении в решении задач по безопасности. Если есть сомнения, пусть посмотрят на ситуацию на Украине. Стало ли там безопаснее после того, как Украина захотела вступить в НАТО и проводила политику максимально возможного сближения с этим агрессивным блоком? — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что армянский народ примет правильное решение. Джабаров напомнил, что Армения является ближайшим союзником России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Представитель блока обратился с этой просьбой к премьеру страны Николу Пашиняну, добавив, что президент США Джо Байден «защитит Армению».