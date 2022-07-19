В Совфеде посоветовали США не грозить Китаю Сенатор Ольга Ковитиди: США не следует угрожать Пекину за поддержку России

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Вашингтону не следует пугать Пекин последствиями за поддержку России. Китай США не по зубам, и такие угрозы вызывают только удивление, заявила сенатор Ольга Ковитиди, ее слова приводит РИА Новости.

Вызывают удивление попытки США, находящихся на пороге серьезного энергетического, финансового, продовольственного и экономического кризиса, грозить пальчиком Китаю и пугать серьезными последствиями <…>, если Китай решит <…> дружить и поддерживать Россию. В США должны осознать, что Китай им не по зубам, - сказала она.

Сенатор также отметила, что Вашингтон «по-имперски» уже определил цену, которая будет взыскана с КНР не только самими США, но и их союзниками. По её словам, об отношении Пекина к такой политической некорректности догадаться легко.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон и его союзники «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обходе западных санкций. Он подчеркнул, что США пристально наблюдают за соблюдением санкционного режима.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ на это отметил, что правительство КНР считает угрозы Америки неприемлемыми. Он также добавил, что Пекин против односторонних рестрикций Запада, пренебрегающих нормами международного права.