В Китае ответили на угрозы США по поводу антироссийских санкций МИД Китая указал на неприемлемость угроз США в адрес КНР из-за обхода антироссийских санкций

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Правительство Китая считает неприемлемыми угрозы США из-за возможного обхода республикой антироссийских санкций, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, главный виновник украинского кризиса и эскалации конфликта именно Соединенные Штаты. Он также подчеркнул, что КНР выступает против односторонних рестрикций Запада, пренебрегающих нормами международного права.

Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права, — сказал дипломат.

Он добавил, что Соединенные штаты вместо санкционного давления должны способствовать урегулированию конфликта на Украине, а также создать благоприятные условия для мирных переговоров между сторонами.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обходе западных санкций. Например, если Пекин вздумает поставлять Москве какое-то запрещенное ограничительными мерами оружие. При этом Прайс отметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюден.