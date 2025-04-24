В Совфеде ответили на возмущения Трампа из-за удара ВС России по Киеву Сенатор Карасин назвал импульсивным заявление Трампа о российском ударе по Киеву

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Заявление президента США Дональда Трампа о российском ударе по Киеву носит импульсивный характер, предположил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, подобные комментарии, прозвучавшие из уст главы Белого дома, требуют более взвешенного подхода.

Я считаю, что некоторые высказывания американского президента носят импульсивный характер. Поэтому, видимо, так не нужно подходить к подобного рода заявлениям, — высказался Карасин.

Ранее Трамп заявил о недовольстве российскими ударами по объектам на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что Россия нанесла высокоточные удары по Киеву, чтобы обескровить Украину. По его словам, Запад продолжает поставлять в страну военную помощь, которая различными маршрутами пытается достичь линии боевого соприкосновения.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ракетный удар по Киеву мог уничтожить заводы по изготовлению беспилотных летательных аппаратов. По его словам, целью атаки также могли стать цеха производства ракет для систем «Ольха» и инфраструктура, обеспечивающая деятельность украинской армии.