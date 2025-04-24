Военэксперт раскрыл цели мощнейшего ночного удара по Киеву Военэксперт Матвийчук: в Киеве могли уничтожить заводы по производству БПЛА

Фото: Социальные сети

МЧС Украины

Ракетный удар по Киеву мог уничтожить заводы по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, целью атаки также могли стать цеха производства ракет для систем «Ольха» и инфраструктура, обеспечивающая деятельность украинской армии.

Предположу, что удар мы нанесли по заводам военно-промышленного комплекса ВСУ, которые производят ракеты для ракетных систем «Ольха» и где собирают БПЛА. А также по инфраструктуре, обеспечивающей деятельность ВСУ, по системам управления. Вряд ли мы били по иностранным наемникам, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Wargonzo сообщил, что российские вооруженные силы в ночь на 24 апреля провели масштабную ракетную атаку по военным объектам в Киеве. По данным источника, речь идет об одном из крупнейших ударов с начала специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого Telegram-канал «Крылатые» сообщил, что авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на позиции ВСУ в Курской области. На опубликованных в Сети кадрах виден мощный взрыв на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.