Сброс ФАБ-3000 на ВСУ сняли на видео В Курской области на ВСУ сбросили авиабомбу весом три тонны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России сбросили на позиции ВСУ в Курской области авиабомбу ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Крылатые». На опубликованных кадрах виден мощный взрыв. Она произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Канал пишет, что подразделения ВСУ воспользовались режимом тишины, введенным на Пасху. Таким образом противник хотел закрепиться на территории святыни, добавили там.

До этого в Сети показали, как российский беспилотный летательный аппарат уничтожил наземный дрон Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. «Война роботов» развернулась в районе населенного пункта Демидовка. На представленных кадрах виден украинский аппарат на четырехколесном шасси с радиоантенной. К нему сверху медленно подлетает беспилотник ВС РФ, после чего происходит детонация.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал.