«Я недоволен»: Трамп гневно ответил на российские удары по Украине Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Украине

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил о недовольстве российскими ударами по объектам на Украине. В своей социальной сети Truth Social он призвал президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта.

Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя, — написал президент США.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские войска точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, используемого противником в военных целях. По его словам, предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Позже командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Станислав Бунятов заявил, что удар по Павлограду по силе был сравним с ядерным. По его словам, находившиеся в городе украинские военнослужащие назвали атаку настоящим адом. Бунятов отметил, что ВС РФ «не пожалели ракет». Минобороны России также не комментировало эту информацию.