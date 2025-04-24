«Украина должна лишиться силы»: военэксперт о мощном ударе России по Киеву Военэксперт Леонков: высокоточными ударами по Киеву РФ обескровливает Украину

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС РФ в зоне СВО

Россия нанесла высокоточные удары по Киеву, чтобы обескровить Украину, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Запад продолжает поставлять в страну военную помощь, которая различными маршрутами пытается достичь линии боевого соприкосновения.

Такими ударами Россия все время обескровливает армию Украины, которая остро нуждается и в технике, и в боеприпасах, и в личном составе, что затрудняет их положение по всей линии боевого соприкосновения. Если бы не помощь Запада, то это давно бы произошло, но Запад еще отправляет Украине большую часть военной помощи, которая различными логистическими маршрутами пытается попасть в пункты назначения на линии боевого соприкосновения, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что ночные атаки на Киев являются частью методичной работы российских вооруженных сил в зоне спецоперации. Военный эксперт отметил, что ВС России действуют по четкому алгоритму, включающему верификацию военных объектов, чтобы удары были не просто высокоточными, но и результативными.

Сегодняшние удары по Киеву и по другим объектам — это методичная работа, которую проводят наши вооруженные силы в зоне специальной военной операции, действуют по определенному алгоритму, суть которого заключается в выявлении объектов, верификации этих объектов для того, чтобы удары были не просто высокоточными, а результативными. В результате этих ударов Украина должна лишиться военной помощи, боеприпасов, техники или живой силы, которую она размещает в пунктах временной дислокации производств, — резюмировал эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ракетный удар по Киеву мог уничтожить заводы по изготовлению беспилотных летательных аппаратов. По его словам, целью атаки также могли стать цеха производства ракет для систем «Ольха» и инфраструктура, обеспечивающая деятельность украинской армии.