Клишас призвал к жесткому ответу Болгарии на блокировку счета посольства РФ Сенатор Клишас призвал к немедленному и жесткому ответу Болгарии на блокировку перевода посольству России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна незамедлительно и жестко ответить Болгарии на блокировку перевода в $890 тысяч на счет российского посольства, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его мнению, промедление может дать правительству страны карт-бланш на более «наглое» поведение.

Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета Посольства России в Софии, тем более нагло Правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев заявил, что Болгария заблокировала перевод $890 тысяч на счет российского посольства в стране. Он подчеркнул, что София не принимала никаких решений касаемо блокировки, это произошло автоматически в связи с введенными санкциями Евросоюза