В Совфеде объяснили, за что воюет Украина Сенатор Цеков: Украина воюет за независимость США

Фото: МО Украины

Украина превратилась в американскую колонию и воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и сохранить лидирующие позиции в мире, заявил российский сенатор Сергей Цеков. Он допустил, что Украина в скором времени может прекратить свое существование как государство, сообщает РИА Новости.

Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире, — цитирует агентство политика.

По словам сенатора, украинские власти отправляют свой народ на верную смерть ради геополитических интересов Вашингтона. Если Украина и далее решит оставаться колонией США, то в скором времени может прекратить свое существование как государство. По-настоящему сильной и независимой она могла бы стать, если бы Киев выбрал дружбу с Россией, считает Цеков.

Ранее обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон назвал фикцией независимость президента Украины Владимира Зеленского как «лидера демократического государства». По его словам, Зеленский на самом деле клиент администрации президента США Джо Байдена, именно поэтому конфликт на Украине до сих пор не закончен. Он также напомнил, что в начале конфликта Киев соглашался на переговоры с Москвой, но Вашингтону этот диалог был невыгоден.