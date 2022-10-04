В США самостоятельность Зеленского назвали фикцией Fox News: Зеленский является клиентом Белого дома, управляющего Украиной

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что независимость президента Украины Владимира Зеленского как «лидера демократического государства» является фикцией. По его словам, украинский президент на деле является клиентом администрации президента США Джо Байдена, именно поэтому конфликт на Украине до сих пор не закончен.

Зеленский является клиентом администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации Байдена не хотели мира путем переговоров на Украине. Они все время хотели, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима против России, — отметил Карлсон.

Он напомнил, что прежде Киев был готов заявить о своем нейтралитете. Его отказ от вступления в НАТО не спровоцировал бы Россию. Кроме того, Зеленский в начале конфликта на Украине согласился на переговоры с Москвой, однако Белому дому это было невыгодно. Украина сейчас подала заявку на вступление в НАТО, а это, считает Карлсон, может означать лишь одно — начало мировой войны.

Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет, — подчеркнул обозреватель.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус и сенатор от Республиканской партии Марк Рубио одновременно предупредили, что США «сотрут Россию в порошок», если та применит на Украине ядерное оружие даже в его тактическом снаряжении.