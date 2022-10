Евгений Бугров

В США самостоятельность Зеленского назвали фикцией Fox News: Зеленский является клиентом Белого дома, управляющего Украиной

4 октября 2022 в 07:47

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский