В Совфеде объяснили, будут ли участвовать депутаты в спецоперации Член Совфеда Тимченко: депутаты смогут по собственной инициативе принять участие в СВО

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вячеслав Тимченко

Российские депутаты и сенаторы смогут принять участие в военной операции на Украине по собственному желанию, заявил в беседе с РИА Новости глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, чиновники должны будут взять отпуск под данные нужды.

Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, — поделился он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Между тем законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву. Сам Володин ранее призвал имеющих нужные навыки парламентариев добровольно принять участие в военной операции на Украине. В свою очередь депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.