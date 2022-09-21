В Совфеде заявили, что всеобщей мобилизации в России не будет Джабаров заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Владимир Джабаров

Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на подконтрольных территориях, где российских войск в три раза меньше, чем украинцев, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В то же время об общем призыве речи не идет.

Нет, конечно, — ответил Джабаров на вопрос о необходимости всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он пояснил, что все мобилизованные пройдут подготовку или переподготовку, а также слаживание в подразделения, и только после этого отправятся выполнять поставленные задачи.