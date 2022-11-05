В Совфеде назвали желанное место для суда над Зеленским Сенатор Ковитиди призвала судить Зеленского и украинских преступников в Донбассе

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского и солдат ВСУ, совершивших преступления, необходимо судить на территории Донбасса, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что трибунал над военными преступниками должен проводиться в наиболее пострадавшей от обстрелов зоне.

Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса. Именно там Зеленский и все те, кто принимал участие в уничтожении целого народа, должны будут отвечать за свои преступления, — сказала Ковитиди.

Ранее Зеленский сообщил в интервью чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте с Россией.

В ответ на это вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что Зеленский может приехать в Крым исключительно в наручниках во время суда. Он добавил, что с каждым днем ситуация на линии соприкосновения меняется не в пользу Украины. У Бобкова также нет сомнений, что Россия удержит все рубежи и в ближайшее время получит «серьезные территориальные приобретения».