В Совбезе заявили об усилении военных угроз для России со стороны НАТО Патрушев: НАТО усиливает военные угрозы для России

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Военные угрозы для России со стороны Североатлантического альянса усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом говорит наращивание военной инфраструктуры Альянса у границ России, активизация разведдеятельности и наличие тактического ядерного оружия.

Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России, — сказал Патрушев.

Он отметил, что состоявшиеся в июне этого года учения войск НАТО Defender Europe еще раз подтвердили агрессивную сущность НАТО.

Ранее замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель сообщил, что авиация Североатлантического альянса практически каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы в рамках учений. По его словам, сейчас НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с государствами восточного вектора, в том числе с Россией и Белоруссией.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Он занимает эту должность с 1 октября 2014 года.