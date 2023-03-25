НАТО проведет военные учения у границ России Силы НАТО проведут учения в Польше близ Калининградской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Польша совместно с союзниками по блоку НАТО проведет военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщает агентство РАР. Учения пройдут с 27 по 31 марта.

В учениях примут участие сухопутные и инженерные войска, подразделения военно-морского флота Польши. Прочие страны НАТО представит одна батальоно-тактическая группировка.

Всего в учениях должны принять участие порядка 2500 военнослужащих. Планируется задействовать около 500 единиц техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что во время учений НАТО в Арктике чуть не замерзли 600 голландских морпехов. Бойцы должны были окунуться в прорубь после лыжного похода, а затем обкататься в сухом снегу и продолжить движение. Однако из-за неожиданного потепления снег был сырым и прием не сработал, из-за чего промокшее снаряжение замерзло.