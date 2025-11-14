Окружение украинских подразделений российскими войсками может привести к серьезному кризису на линии боевого соприкосновения, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это может обернуться новыми территориальными потерями для Киева на фоне продолжающихся проблем с энергосистемой.

Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо, — заметил Медведев.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о возможной утрате Украиной до 50% своей территории за 3 года при сохранении текущей динамики боевых действий. Он отметил, что такие последствия станут закономерным итогом внешнеполитического курса западных государств.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий. По его словам, США склонны взять паузу.