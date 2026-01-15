Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:27

В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии

Сенатор Джабаров назвал смешным способ США и Европы решить вопрос Гренландии

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Намерение европейских союзников усилить оборону Гренландии для потенциального противостояния с США выглядит смешно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, речь идет об огромной территории с минимальным населением, где реальные военные перспективы вызывают большие сомнения.

Дания усилила оборону Гренландии «двумя собачьими упряжками». Эти люди, 13 немцев, еще кто-то, пусть они кормят эти «собачьи упряжки», стерегут их места пребывания. Это выглядит смешно. Гренландия — огромная территория. Там небольшое населения. Кто там собирается воевать с американцами? Скажите честно: «Мы хотим новые территории». И после этого решайте вопрос так, чтобы был согласен сам народ и Дания как страна, которая владеет этим островом. Все это очень интересно, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что первые военнослужащие из стран Европы были замечены на территории Гренландии. Они прибыли туда на фоне заявлений главы белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам.

Европа
Гренландия
США
Владимир Джабаров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.