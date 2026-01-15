В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии

Намерение европейских союзников усилить оборону Гренландии для потенциального противостояния с США выглядит смешно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, речь идет об огромной территории с минимальным населением, где реальные военные перспективы вызывают большие сомнения.

Дания усилила оборону Гренландии «двумя собачьими упряжками». Эти люди, 13 немцев, еще кто-то, пусть они кормят эти «собачьи упряжки», стерегут их места пребывания. Это выглядит смешно. Гренландия — огромная территория. Там небольшое населения. Кто там собирается воевать с американцами? Скажите честно: «Мы хотим новые территории». И после этого решайте вопрос так, чтобы был согласен сам народ и Дания как страна, которая владеет этим островом. Все это очень интересно, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что первые военнослужащие из стран Европы были замечены на территории Гренландии. Они прибыли туда на фоне заявлений главы белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам.