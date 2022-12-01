В Совфеде ответили на идею Запада о создании трибунала по Украине Клишас: создание трибунала по Украине не несет правовых последствий для России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Создание трибунала со стороны стран Евросоюза для расследования действий ВС России на Украине не несет никаких правовых последствий для Москвы, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он подчеркнул, что в Европе давно позабыли о том, что такое право.

Никаких правовых последствий. А о праве в Европе давно забыли, — заявил Клишас.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал идею создания трибунала очередным политическим демаршем. Депутат напомнил, что именно власти Франции, Польши и Германии были гарантами безопасности Украины в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот.

Я понимаю, что это очередной политический демарш, и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии <...>, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот, когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв, — заявил Чепа.

Ранее представитель МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге.