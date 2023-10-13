В Севастопольской бухте стартовали учения по противоминной обороне

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Павел Державин

Черноморский флот начал проводить учения в Севастопольской бухте, в рамках которых будут отрабатываться меры по противоминной обороне и борьбе с диверсантами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. По ее данным, российские моряки планируют выполнить упражнения по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. К учениям привлекли противодиверсионные катера, а также патрульный корабль «Павел Державин».

К учению привлекались патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота, — уточнили в пресс-службе ЧФ.

Представители Черноморского флота подчеркнули, что учения несут плановый характер. После их окончания все корабли вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России следует проводить как можно больше различных учений и подготовок к всевозможным чрезвычайным ситуациям, которые к тому же не должны носить бутафорский характер. По его словам, так россияне смогут подготовиться к разного рода опасностям. Хамзаев также предположил, что для разных учений должны быть прописаны свои нормативы, причем организации необходимо не только штрафовать за невыполнение нормативов, но и премировать за их выполнение.