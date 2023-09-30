В Госдуме призвали проводить как можно больше учений в России Депутат ГД Хамзаев призвал проводить как можно больше учений для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует проводить как можно больше различных учений и подготовок к всевозможным чрезвычайным ситуациям, заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, так россияне смогут подготовиться к разного рода опасностям. Он подчеркнул, что учебные мероприятия не должны носить бутафорский характер.

Чем больше грамотно сделанных учений в тех реалиях, в которых мы находимся на протяжении долгого времени, тем будет только лучше. При любой ЧС органы и структуры, гражданское общество будут вести себя максимально профессионально с точки зрения безопасности. Хотелось бы, чтобы учения не носили бутафорного характера, когда при учебном пожаре люди спокойно выходят на улицу, — отметил депутат.

Хамзаев заявил, что для разных учений должны быть прописаны свои нормативы. Так, во время пожарной тревоги должна фиксироваться скорость освобождения здания, а не просто фотографии с улицы, считает он. Помимо этого, депутат ГД хочет, чтобы организации не только штрафовали за невыполнение нормативов, но и премировали за их выполнение. По его мнению, через поощрения можно стимулировать адекватное отношение к учениям.

Ранее сообщалось, что в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.