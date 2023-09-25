В Москве после военных учений нашли «взрывной сюрприз» Baza: срочники забыли на улице в Москве муляж бомбы после проведения учений

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На одной из улиц в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, бдительные граждане вызвали на место силовиков, но вскоре выяснилось, что жителям попался муляж бомбы, забытый после учений.

Как пишет Baza, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября. Прохожие заметили на асфальте обмотанную скотчем коробку, из которой торчали провода. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.

Ранее схожая ситуация произошла на Фрунзенской набережной в российской столице. Там прохожие обнаружили в траве предмет, похожий на мину. Более того, на нем была нанесена маркировка США. На место происшествия выехали оперативные службы. Позднее выяснилось, что устройство является элементом системы полива газона.

В июне в Москве угрожали взорвать пятизвездочный отель «Метрополь». Злоумышленник позвонил на ресепшен гостиницы и заявил, что его знакомый собирается принести в отель килограмм взрывчатого вещества, указав его приметы, включая рост, цвет волос и одежду. Угроза оказалась ложной.