В Сеть попали снимки с затонувшим кораблем «Симферополь» ВМС Украины

Сенатор от Запорожской области, командир отряда «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин показал в Telegram-канале спутниковые снимки с затонувшим разведывательным кораблем ВМС Украины проекта 502ЭМ «Симферополь». Он уточнил, что судно расположено в дельте Дуная на границе страны с Румынией.

Между островом Ермаков и островом Бабина обнаружена выступающая над водой часть затонувшего среднего разведывательного корабля проекта 502ЭМ (СРзК) «Симферополь» <…> размером около 35 метров, — пояснил Рогозин.

Командир отряда также отметил, что рядом с затонувшим судном еще одно стоит на якоре. Также позже рядом появился третий корабль. Не исключено, что Киев проводил поисковую операцию, добавил сенатор.

