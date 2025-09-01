День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:07

В Сеть попали снимки с затонувшим кораблем «Симферополь» ВМС Украины

Рогозин опубликовал снимки затонувшего корабля «Симферополь» ВМС Украины

«Симферополь» (средний разведывательный корабль) «Симферополь» (средний разведывательный корабль) Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор от Запорожской области, командир отряда «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин показал в Telegram-канале спутниковые снимки с затонувшим разведывательным кораблем ВМС Украины проекта 502ЭМ «Симферополь». Он уточнил, что судно расположено в дельте Дуная на границе страны с Румынией.

Между островом Ермаков и островом Бабина обнаружена выступающая над водой часть затонувшего среднего разведывательного корабля проекта 502ЭМ (СРзК) «Симферополь» <…> размером около 35 метров, — пояснил Рогозин.

Командир отряда также отметил, что рядом с затонувшим судном еще одно стоит на якоре. Также позже рядом появился третий корабль. Не исключено, что Киев проводил поисковую операцию, добавил сенатор.

Ранее Рогозин сообщил, что швейцарская компания Destinus причастна к поставкам беспилотников для ВСУ, которые использовались для атак на Москву. Сенатор обвинил основателя фирмы Михаила Кокорича, ранее работавшего в России, в создании дронов для украинской армии. Также он напомнил о нейтральной позиции самой Швейцарии.

Дмитрий Рогозин
Украина
корабли
Румыния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ШОС заняла сторону Ирана в вопросе санкций СБ ООН
Страны ШОС выступили за реформу ООН
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах
Водитель доверился круиз-контролю в китайском авто и врезался в фуру
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.