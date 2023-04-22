В Совфеде осудили украинский закон о запрете связанных с Россией названий Сенатор Карасин: украинский закон о запрете связанных с РФ географических названий граничит с гуманитарным фашизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киевский вокзал

Принятый на Украине закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР, граничит с гуманитарным фашизмом, заявил в комментарии Lenta.ru председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. Он выразил уверенность, что в перспективе от этой правовой нормы откажется и сам Киев. Сенатор также подчеркнул, что Россия сохраняет все топонимы и памятники, связанные с Украиной, несмотря на кризис в отношениях между государствами.

Я считаю, что эти люди во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом. Я верю в то, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены. Без этого не может жить ни одна нация. У нас в центре Москвы стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. У нас Киевский вокзал. У нас масса названий, которые говорят об общей истории, и мы никогда не будем ничего делать с этим, — заявил Карасин.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый деколонизационный закон. Он запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Фактически этим законом была регламентирована деятельность по «десоветизации», которая проводится на Украине с 2015 года.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». По его словам, новое название разорвет исторические связи города с Россией. Он добавил, что позднее Севастополь может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел в Крыму.