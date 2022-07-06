В российских колониях и СИЗО улучшили условия содержания Минюст утвердил новые правила условий содержания в СИЗО, колониях и исправительных центрах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции России утвердило новые правила содержания контингента в СИЗО, колониях и исправительных центрах, говорится на сайте ведомства. Документ направлен на улучшение условий содержания, а также обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Подписан и зарегистрирован приказ Минюста России, направленный на улучшение условий содержания осужденных, — сказано в сообщении.

Теперь беременным и имеющим малолетних детей женщинам, а также инвалидам первой и второй групп можно будет принимать душ ежедневно. Раньше водные процедуры им разрешались не менее двух раз в неделю, инвалидам и подросткам — не менее одного раза. Также предлагается обеспечить приватность в санузлах.

В новой редакции правил также будут усовершенствованы меры по оказанию медпомощи. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинскими документами, а также приобретать и хранить лекарственные препараты, назначенные врачом.

Кроме того, находящимся в исправительных учреждениях или СИЗО можно будет приобретать или получать в посылках гражданскую одежду, электронные книги и прочие полезные в быту предметы. Также будут внедрены электронные терминалы, с помощью которых можно будет подавать заявления и жалобы, а также заказывать в магазине вещи и продукты питания.

Помимо прочего, документ предусматривает возможность электронной записи на свидания для родственников и правозащитников. Кроме того, обыски и досмотры подозреваемых, обвиняемых и осужденных можно будет проводить без их раздевания при применении специальных технических средств.

Ранее Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки. Согласно тексту документа, истязателям будет грозить до 15 лет лишения свободы за превышение полномочий, приведшее к тяжким и особо тяжким последствиям, в том числе к смерти.