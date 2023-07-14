В российском городе закроется консульское агентство Польши Правительство России сообщило о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в ближайшее время закроет консульское агентство Польши в Смоленске, сообщает пресс-служба правительства страны. В кабмине подчеркнули, что эти меры позволят добиться паритета консульских учреждений двух стран после осуществления недружественных действий со стороны Польши.

Принято распоряжение правительства о закрытии Консульского агентства республики Польша в Смоленске, — говорится в сообщении правительства.

Авторы заявления отметили, что агентство было открыто в 2011 году в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что счета посольства Польши в России были заблокированы в марте 2022 года в качестве ответной меры. По словам Захаровой, счета посольства и торгового представительства РФ в Польше были заблокированы окружной прокуратурой Варшавы еще в феврале 2022 года.

До этого польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава изъяла с банковских счетов посольства и торгпредства России порядка $1,2 млн. По данным газеты, прокуратура заблокировала счета более года назад.