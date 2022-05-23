В России решили, как правильно писать слово «Бог» Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о правиле написания слова «Бог» с большой буквы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зафиксируют написание слова «Бог» с большой буквы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Правило примут вместе с пакетом других новых правил русской орфографии.

Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых. Новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку, — сказал Кравцов.

Он напомнил, что действующие правила грамматики были приняты в 1956 году. Тогда, по словам главы Минпросвещения, никак не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере, теперь же это необходимо сделать.

Ранее Кравцов сообщил, что с сентября в первом классе начнётся историческое просвещение. Для этого историческую составляющую усилят в предметах «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».

Также с нового учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.