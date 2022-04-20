Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать Государственный флаг и исполнять гимн России в школах. Он призвал перенести введение этой традиции там, где пока это сложно реализовать. На заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься флаг. Со своей стороны Путин отметил, что это правильная и востребованная инициатива.

Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно, — сказал российский лидер.

Президент пояснил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов. Он не уточнил в каких регионах сложно реализовать данную инициативу.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского форума «Сила в правде!» заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Также, по его словам, ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По словам министра, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам Белоруссии и Украины.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в беседе с NEWS.ru, что полностью поддерживает инициативу исполнять гимн в школах. Она добавила, что нужно прививать уважение к гимну, гербу и флагу с детства.