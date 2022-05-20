В России создали штаб для восстановления территорий Украины и Донбасса Хуснуллин: в России создали штаб для восстановления территорий Украины и Донбасса

г. Мариуполь / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Власти России создали специальный штаб, который будет заниматься восстановлением неподконтрольных Киеву территорий Украины и Донбасса, которые пострадали во время спецоперации, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в штаб вошли «все заинтересованные органы», передаёт ТАСС.

Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы, — сказал он.

По данным Минобороны России, под контролем российских военных находятся территории Херсонской области, а также города Балаклея и Изюм в Харьковской области. 17 мая Хуснуллин рассказал, что мосты и дороги в Херсонской области будут восстановлены за счёт России. Он отметил, что на сейчас эта задача рассматривается в первую очередь, а деньги на ремонт уже выделены.

Ранее Минстрой РФ начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление Донбасса. По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, эксперты приступили к работе, но точную сумму пока назвать затруднительно. В конце апреля в Госдуме отметили, что восстановление инфраструктуры Донбасса окупится, потому что он является крупнейшим промышленным центром региона.