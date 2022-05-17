В России сняли антиковидные ограничения на въезд в Грузию на автомобиле

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого снимаются антиковидные ограничения на въезд в Грузию и Донбасс на автомобиле из РФ, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации. Ранее ограничение на въезд было установлено распоряжением российского правительства от 27 марта 2020 года.

Отмечается, что в рамках распоряжения 2020 года было ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России. Также оно определяло и список исключений.

Согласно новому распоряжению, рестрикции теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, а также в ДНР и ЛНР.

Накануне власти Австрии сняли все ограничения для въезда иностранных туристов, связанные с COVID-19. Гостям страны больше не нужно отбывать карантин, а также предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.