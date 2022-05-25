В России разработан новый закон об образовании Сенатор Гумерова рассказала о новом базовом законе об образовании

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Сенаторы разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, которым закрепляется приоритет специалитета при обучении в вузах, сообщила РИА Новости глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова. По мнению парламентария, нельзя на старом законодательном поле выстроить передовую отечественную систему образования.

В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании в РФ, документ должен учитывать специфику национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия «образовательная услуга», — сказала парламентарий.

По словам законодателя, в документе будут учтены как наработки советской школы, русской классической школы, так и современные тенденции. Гумерова добавила, что не нужно подстраиваться под кого-то, нужно делать «как нам хорошо».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования на территории РФ. По словам министра, Россия должна разработать свою уникальную образовательную систему. Фальков пояснил, что в ее основе будут лежать национальные интересы в экономической сфере и свобода выбора для студентов.