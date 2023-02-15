В России призвали усилить контроль за утилизацией медицинских отходов Сенатор Двойных: законопроект о контроле за утилизацией медотходов внесут в Госдуму весной

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В России планируют усилить госконтроль за обеззараживанием и утилизацией медицинских отходов, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Парламентарий уточнил, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии. По его словам, для создания отдельной подотрасли по утилизации и переработке отходов создана специальная рабочая группа из депутатов и сенаторов.

Это произойдет до конца текущей весенней сессии. Многие пункты документа являются еще предметом активного обсуждения. Однако главная цель нового закона — усиление госконтроля за обеззараживанием и утилизацией медицинских отходов, — уточнила Двойных.

Сенатор рассказал о планах автоматизировать учет данных о производстве, сборе и перемещении отходов. Парламентарии предлагают перевести их в специальную государственную информационную систему. Он добавил, что медицинские отходы делятся на классы опасности, каждый из которых требует особого подхода при утилизации. Также Двойных уточнил, что в 2022 году в России было произведено более 800 тысяч тонн медицинских отходов, из которых внутрибольничную обработку прошла только пятая их часть.

Сенатор Алексей Майоров ранее рассказал, что в России ежегодно выбрасывают до 100 тысяч тонн медицинских отходов на обычные полигоны. По его словам, некоторые из них опасны для здоровья людей. Например, материалы, контактировавшие с инфекционными больными, ртутьсодержащие вещества, шприцы от ВИЧ-инфицированных, биоматериал от больных коронавирусом, просроченные лекарства и так далее.