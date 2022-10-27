В Совфеде предложили узаконить контроль за утилизацией опасных медотходов Сенатор Майоров: опасные медотходы часто оказываются на обычных мусорных полигонах

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Сенаторы Совета Федерации России предложили прописать в законодательстве правила утилизации и захоронения медицинских отходов. Об инициативе «Парламентской газете» рассказал руководитель комитета Совфеда РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. По его словам, каждый год в стране на обычные полигоны выбрасывается до 100 тысяч тонн медицинских отходов, среди которых содержится много опасного для здоровья людей. Среди них материалы, контактировавшие с инфекционными больными, ртутьсодержащие вещества, шприцы от ВИЧ-инфицированных, биоматериал от больных коронавирусом, просроченные лекарства и так далее.

Есть шприцы от ВИЧ-инфицированных, есть биоматериал ковидных больных. Всему этому нельзя находиться на обычном полигоне твёрдых бытовых отходов (ТКО). Но пока происходит именно так, — подчеркнул Майоров.

Сенатор пояснил, что в настоящее время вывозом медицинских отходов занимаются не только организации регионального оператора, но и различные подрядчики. Чаще всего отходы оказываются на мусорных полигонах. При этом некоторые бактерии могут выжить и продолжить распространение инфекции даже после нагрева до тысячи градусов.

По словам члена Совфеда, такой закон необходим прежде всего, чтобы добиться прозрачности процесса вывоза медицинских отходов, а их утилизацию сделать безопасной. Председатель комитета предположил, что документ могут принять до конца 2022 года.

На этой неделе мы получили отзыв из правительства, в котором концепция законопроекта, в принципе, поддерживается. Замечания к документу также есть. Они касаются вопроса, кто именно будет вывозить медицинские отходы, — заключил Майоров.

Госкорпорация «Ростех» ранее предложила Минпромторгу наделить свою дочернюю компанию «Росхимзащита» статусом «федерального оператора по утилизации медицинских отходов, изделий и оборудования». Учитывая большой объём выбрасываемых средств защиты в условиях пандемии, предлагаемая схема может стать для госчиновников весьма прибыльным бизнесом. Своеобразной пилотной территорией должна стать Московская область. Её законодательно предложили «отдать» другой «дочке» Сергея Чемезова — компании «РТ-инвест», которая будет на протяжении 15 лет управлять работами с медицинским и биологическим вторсырьём в регионе.