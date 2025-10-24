Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:58

В России приняли поправки о налоге за продажу жилья

ГД в первом чтении одобрила законопроект с поправками о налоге при продаже жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в первом чтении одобрила инициативу с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые меняют порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине объяснили, что законопроект закрепляет требование непрерывного срока владения квартирой перед сделкой. Речь идет о сроках в три года или пять лет, что зависит от основания приобретения.

Поправками уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина, поправка носит технический характер. Налоговые льготы при продаже жилья не отменяются и будут действовать в дальнейшем. Также расширяется освобождение от НДФЛ при продаже жилья с последующей покупкой нового для улучшения условий у семей, где есть два и более ребенка.

Ранее стало известно, что в России отменят налоговые льготы при продаже квартир. Новые нормы будут касаться даже тех случаев, когда жилье переоформляется между близкими родственниками.

Госдума
поправки
налоги
квартиры
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центре России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.