В России приняли поправки о налоге за продажу жилья ГД в первом чтении одобрила законопроект с поправками о налоге при продаже жилья

Госдума в первом чтении одобрила инициативу с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые меняют порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине объяснили, что законопроект закрепляет требование непрерывного срока владения квартирой перед сделкой. Речь идет о сроках в три года или пять лет, что зависит от основания приобретения.

Поправками уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина, поправка носит технический характер. Налоговые льготы при продаже жилья не отменяются и будут действовать в дальнейшем. Также расширяется освобождение от НДФЛ при продаже жилья с последующей покупкой нового для улучшения условий у семей, где есть два и более ребенка.

Ранее стало известно, что в России отменят налоговые льготы при продаже квартир. Новые нормы будут касаться даже тех случаев, когда жилье переоформляется между близкими родственниками.