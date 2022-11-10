В России предложили ввести институт ресоциализации осужденных В Госдуму внесен законопроект о создании института пробации

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании института пробации в отношении осужденных на территории России, соответствующая инициатива была опубликована в думской электронной базе. В пояснительной записке к проекту сказано, что проект коснется осужденных или отбывших ранее наказание лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Институт пробации представляет собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц, — говорится в пояснительной записке.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в России из 100 тысяч освобождённых из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления. Таким образом, процент повторных нарушений составляет 44%. Министр предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией осуждённых.

Специальная служба пробации, по словам Чуйченко, смогла бы заниматься адаптацией заключённых к жизни на воле. Он также рассказал, что концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключённых до 300 тысяч человек. Сейчас в России в местах лишения свободы находятся 483 тысячи человек.