В Минюсте назвали процент рецидива среди российских заключённых

В России из 100 тысяч освобождённых из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля. Таким образом, процент повторных нарушений составляет 44%. Министр предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией осуждённых.

Ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тысяч человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи. В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44%, — рассказал Чуйченко.

Специальная служба пробации, по словам Чуйченко, смогла бы заниматься адаптацией заключённых к жизни на воле. Он также рассказал, что концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключённых до 300 тысяч человек. Сейчас в России в местах лишения свободы находятся 483 тысячи человек.

По данным ФСИН, за 2021 год число жалоб заключённых на применение силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО увеличилось на 16,1%. Всего было зарегистрировано 2149 обращений.