Российские заключённые стали чаще жаловаться на сотрудников ФСИН

За 2021 год число жалоб заключённых на применение силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО увеличилось на 16,1%. По данным ФСИН, за прошедший год было зарегистрировано 2149 обращений, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Количество жалоб на противозаконное применение физической силы и специальных средств выросло на 25,2% — о таких инцидентах заявили 403 заключённых. Общее число обращений от осуждённых и их родственников за 2021 год выросло на 46,5% и составило 71 264.

По фактам нарушений сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС) порядка рассмотрения обращений граждан проводились проверки, по результатам которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили в пресс-службе ФСИН.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что должностные лица, применяющие пытки к заключённым, должны нести самую строгую ответственность перед законом. Она напомнила, что Совфед в ближайшее время рассмотрит закон об ужесточении наказания за пытки.